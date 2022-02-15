台中市長盧秀燕及市府團隊與28組踩街團隊合影。（王文吉攝）

28組地方社團及演藝團隊踩街東勢街道，滿滿節慶氛圍。（王文吉攝）

2022東勢新丁粄節開幕式邀請九天戰鼓演出「龍騰虎嘯賀新春」。（王文吉攝）

120斤的桃粄切開誕生許多迷你粄，象徵百子千孫、福氣滿堂，分送現場民眾沾喜氣。（王文吉攝）

東勢新丁粄節展示120斤新丁粄龜粄及桃粄。（王文吉攝）

東勢公學校宿舍公益販售新丁粄節限量文創商品「仿古木提盒」。（王文吉攝）

2022東勢新丁粄節15日在東勢客家文化園區隆重開幕，現場展示120斤新丁粄龜粄及桃粄，象徵性別平等。市長盧秀燕出席開幕式，體驗大埔客家族群「正月半」最盛大的節慶活動，她並提到今年生育津貼自一胎1萬元提升為2萬元，打造台中成為願生樂養的幸福城市。

東勢新丁粄節開幕儀式由盧秀燕帶領市府團隊及立委江啟臣、行政院客委會副主委鍾孔炤、市議員張瀞分、冉齡軒、蔡成圭等來賓一同切開120斤超大新丁粄，為活動帶來高潮。其中120斤的桃粄切開，誕生許多迷你粄，象徵百子千孫、福氣滿堂，分送現場民眾沾喜氣。

盧秀燕表示，新丁粄節是台中東勢客庄年度最重要的活動，特別率市府團隊到東勢召開行動市政會議，展現對客家重視。生育津貼自今年1月1日起，由一胎1萬元提升為一胎2萬元，打造台中成為願生樂養的幸福城市。

東勢新丁粄節活動熱鬧精彩， 除有120斤傳統新丁粄龜粄及桃粄展示，呈現性別平等，還有求文昌及求子儀式，現場民眾參與踴躍，共計600多人報名參加，還有鬪粄、踩街靚客行、擲炮城、晚會新丁綻放之夜等多項精彩節目。

另外在東勢公學校宿舍還有新丁粄節限量文創商品仿古木提盒公益販售，販售金額全數捐贈東勢石城國小特教班；同時邀請東南亞的新住民朋友，舉辦「異國異地新丁文化展」，用在地新丁文化精神，交流異國新丁文化。