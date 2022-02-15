榮興客家採茶劇團將帶來苗栗客家大戲「鐵弓緣」。(李京昇攝)

農曆1月20日是天穿日，是客家傳統節慶，苗栗縣政府特別邀請榮興客家採茶劇團，20日到大湖廣停二廣場演出戲劇「鐵弓緣」，劇團14日到縣府宣傳活動，縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人共襄盛舉，並邀請民眾來觀賞精彩的客家大戲。

相傳古時後在天穿日，水火神相爭，撞破天空導致天空漏水造成水災，女媧不忍蒼生受苦，煉石補天，免去人間災難。此後客家鄉親感念女媧補天恩澤，在天穿日當天以甜粄、五色線祭神，而且男人不下田、女人不織布，讓大地休養生息，有愛物惜物、保護環境的意義。

縣長徐耀昌表示，縣府為彰顯重視客家傳統民俗文化，近幾年來每年的客家天穿日，輪流在各鄉鎮展演客家戲曲歡慶佳節，藉此推廣傳統客家戲曲和傳統文化，今年特別邀請在歷屆傳藝金曲獎榮獲無數獎項的榮興客家採茶劇團演出。

文化觀光局長林彥甫說，榮興採茶劇團精心編製的「鐵弓緣」，以詼諧的口吻、扎實的劇情及精彩唱腔、絕佳身段，演出明朝年間前太原總兵的寡妻、女兒陳秀英與匡忠、石倫之間的愛恨情仇，有情人是否終成眷屬，有待民眾前來細細品味。