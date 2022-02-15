中光電(5371)今天舉行法說會，總經理林惠姿表示，由於淡季效應及春節假期影響，節能產品第一季出貨量季減1成左右，但由於TV/PID需求增加及NB新訂單，2022年全年節能產品整體出貨量將成長2成。而全新微投影機種進入量產，預估影響產品出貨量可望季增1到2成，今年影像產品整體出貨量將成長5成以上。

中光電2021年營收498.33億元，在兩大產品線營收皆呈現年成長帶動下，營收年增率17.4％；合併毛利率17.5％與上年度相當，合併營業利益為16.46億元，年成長138％；合併稅後淨利20.39億元，歸屬母公司股東淨利為20.32億元，分別年增46％及30％，每股盈餘為5.12元，以期末股數計算每股盈餘為5.2元。

此外，第四季營收151.15億元，受惠於旺季效應，季增15.9％，年增31.5％。合併毛利率較前一季18％減少至17.1％，主要產品組合差異所致，較去年同期17.5％略減0.4個百分點。歸屬母公司股東淨利為5.27億元，季減7.4％，年增26％，每股盈餘為1.35元。

受惠於大尺寸TV/PID出貨持續上揚，節能產品第四季營收87.54億元，季增17％，年增59％；出貨量則約1759萬片/台，季增6％、年增39％。累計2021年全年節能產品營收271.58億元，出貨量6084萬片/台，分別年增23％、33％，主要TV/PID及NB機種出貨大幅增加帶動營收成長。

林惠姿表示，第一季由於淡季效應及春節假期影響，節能產品第一季整體出貨量將季減1成，預期今年節能產品整體出貨量將成長2成，主要來自於TV/PID需求增加，以及NB新生意挹注。面對多變的競爭環境以及產業發展趨勢，除純背光模組/自由形狀背光模組及液晶顯示模組、拼接電視牆、防窺顯示器等系統/半系統產品外，亦提供與觸控模組、機構設計、電子解決方案等組合平台，為客戶提供完整且多元整合客製化顯示器解決方案，以追求較高利潤和價值為目標。

影像產品去年第四季出貨量24.6萬台，季增17％，年增14％，主要高端工程機及嵌入式精密投影應用方案產品出貨成長帶動；營收34.98億元，季增5％、年增15％。累計2021年全年影像產品出貨量約87萬台，年增12％；合併營收128.63億元，受惠於固態光源及高端工程機種出貨成長，帶動ASP年增5.4％。

雖然第一季是傳統淡季且有春節假期，但由於全新微投影機種進入量產，林惠姿預估整體出貨量季增1到2成。展望影像產品未來營運發展，林惠姿表示，積極布局智能微投影市場，並聚焦新客戶於電視/電玩新市場的拓展，並將持續往高解析度、高亮度、智能終端等高端工程應用核心領域發展，加速及延伸Simulation產品設計、客戶與應用開發，並擴展至大型商用元宇宙沉浸應用，預期今年影像產品整體出貨量將成長5成以上。