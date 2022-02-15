刑事局偵查第七大隊近期接獲民眾報案，指未申辦信用卡卻收到帳單，才驚覺遭人冒用身分偽辦信用卡消費，警方循線逮捕43歲譚姓男子到案，清查國內已有10家銀行被害，遭盜刷金額達百萬元。

警方調查，譚嫌為前銀行員工，去年中旬離職，譚嫌在職時負責信用卡相關業務，因此熟稔內部作業流程，譚嫌精通修圖軟體及電子簽章、掃描程式，竟利用業務所獲大量個資，偽冒他人身分證件、薪資所得及財力證明等資料，線上申辦信用卡，成功騙取銀行核卡。

發卡銀行在核對身分時，譚嫌甚至嗲聲假裝女生騙過銀行，警方清查已有10家銀行受害，被偽冒申辦數十張信用卡，譚嫌成功盜刷3C等商品後，再轉售牟利，盜刷金額總計約100萬元。

刑事局經報請台北地檢署檢察官林劭燁指揮偵辦，與新北市、台北市警局組成專案小組追查，至北市中正區一處商旅執行搜索，將譚嫌拘提到案，查扣到現金6萬多元、iPhone、信用卡偽冒文書、證件等贓證物。全案訊後，依詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。