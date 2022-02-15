網紅YouTuber「Celine & Cynthia」近日帶團淨山，未料將歷史文物當成垃圾丟掉，甚至在營地業配洗髮精，並將洗髮廢水流入自然生態，引爆各界怒火，他們也緊急發出道歉聲明，並將影片下架，藝人柯宇綸則是發文怒轟：「直接說自己都市人，只是愛出門好不」。

網紅YouTuber「Celine & Cynthia」帶團淨山，卻將歷史文物當成垃圾丟掉，事後他們也發文道歉，表示因為愛山林才號召淨山活動，卻忽略掉選擇的地點具有歷史及考古研究意義，也會記取這次教訓，未來進行任何活動前會更加謹慎，並會確實做好功課，也抱歉犯下這樣的錯誤，將會誠心悔過，至於淨山影片也於聲明發出時同步下架。

不過在影片業配洗髮精一事，讓藝人柯宇綸氣到發文砲轟，指出協辦的陳彥宇表示洗髮精是百分之百天然，因此將洗頭水直接倒進土壤，不禁反問：「洗髮精是百分之百天然，沙拉油是天然，肥皂水也是天然，石油更加是天然，可以在露營地直接倒地上嗎？」更狂酸：「直接說自己都市人只是愛出門好不」。

柯宇綸一番言論讓網友直呼贊同，紛紛留言：「他們洗頭根本就是把污染直接沖到土壤裡，破壞土壤哪來的環保，標準作秀仔又知識不足」、「當天山友提醒他們，他們還是自以為是的認為自己沒錯」、「好好待在家不好嗎，出去就破壞大自然，臭環保衛道人士」。