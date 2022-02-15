【愛傳媒左化鵬專欄】「澎湖，就是我的家」，說這話的是來自美國的宣教士白寶珠，澎湖人稱「白小姐，」或「白阿姨」。當年，她來到這風沙漫天的菊島，決志要治癒島上每一位痲瘋病患，五十年過去了，痲瘋病已在島上徹底根除，她卸下人間的息勞，回歸天家，遺囑「把我的骨灰，灑向澎湖的大海」。

從一頭漂亮的金髮到白髮蒼蒼，她把人生青春到老的歲月，全都無怨無悔的奉獻給澎湖。她的住所貼滿了親人的照片，她何嘗不想念遠在美國的家鄉，何嘗不想念異地的爹娘。

當年，她隻身來到澎湖，島上到處可見歪鼻斜眼、斷手缺腳、全身癩皮的痲瘋病患，染上這項惡疾，幾乎無藥可醫，病人不敢出門，只有在家等死。「白阿姨」來了，搭著小漁船，頂著凜冽的東北季風，在驚濤駭浪中，逐島逐村挨家挨戶拜訪痲瘋病患，她的愛心，就像暗夜中的一盞明燈，讓病患重新燃起活下去的希望。

日久他鄉做故鄉。高鼻深目的白阿姨，學會了一口流利的台語，和當地民眾打成一片。2006年，痲瘋病在澎湖徹底絕跡，白阿姨終於鬆了一口氣，但因為長期在顯微鏡下凝視切片，她的雙眼近乎全盲，她住進了澎湖醫院的護理之家，兩年後，安息主懷，享高壽90歲，人們遵照她的遺願，將她的骨灰，撒在澎湖的大海。讓她的在天之靈，永遠伴隨著熱愛的澎湖鄉親。

馬公街頭，再也見不到白阿姨的身影，再也聽不到她的溫言笑語，但她並未消失，仍活在人們的心中，澎湖縣政府在馬公街頭，為她塑造了一尊銅像，永遠供世人臨風懷想。

分享一篇至情至性的文章。作者是好友徐瓊信博士。他曾在澎湖科技大學任教，後擔任澎湖社區大學校長，幾年前退休，在網路上分享經驗，勤耕不輟。

悼念 《澎湖群島的兩位天使》——徐瓊信

白小姐（姑娘）Ms.Bly留給我的第一印像是，在讀澎湖省馬中初中部的時候，馬公街上有一位美國小姐總是快步的走。

民國65年，大學畢業回到家鄉救國團澎湖青年活動中心工作。當時救國團主任委員是謝公仁先生也是國大代表，常有外賓來澎湖參訪，需要翻譯的時候都請白小姐（姑娘）Ms.Bly幫忙；也常有台北美國學校教職員生，包括蔣經國總統的親戚也常來澎湖，都會找白小姐幫忙；因爲這層關係，我與白小姐常有連繫，當時救國團的社團班隊要開設英文會話班，我第一個想到的授課老師就是請白小姐來幫忙。

由於白小姐照顧澎湖痲瘋病患的工作繁忙，無法分身，推薦她工作夥伴紐西蘭籍的安姑娘Ms.Anne Walker到我們救國團來開英文會話班，這應該是澎湖第一次有外國人擔任教師的英文會話班，深受澎湖人歡迎和喜愛。

因為這個因緣，我認識了白小姐和安姑娘，才知道這兩位外國人終其一生無私的在澎湖為痲瘋病患服務；在吉貝島、七美島、望安島、虎井島、西嶼島、馬公本島的每一鄉鎮都有她們兩位的足跡。

白小姐1919年5月30日在大陸河南出生，1952年從舊金山搭船到基隆港，隨即前往台北縣樂生療養院服務痲瘋病患，由於病患中最殘障無力的病人大多來自澎湖，於是白小姐下定心願1955年初春來到澎湖，開始她一生歲月的奉獻；那時應該才36歲的美麗小姐，由於皮膚白皙透紅，澎湖外省人都稱呼她白小姐，本地人稱呼她白姑娘，她的英文名字叫Bly 與「白」同音。

白小姐在澎湖除了幫助澎湖痲瘋病患，也幫助不少外國人；曾經有一對加拿大夫婦因帆船在臺灣海峽遭遇龍捲風整艘船擱淺在龍門沙灘上，在澎湖舉目無親，透過白小姐聯絡長春飯店郭老板協助他們修好帆船後返回加拿大 。

白小姐晚年因眼疾無法再繼續工作而回到天國，澎湖縣長賴峰偉，議長劉陳昭玲響應澎湖人心聲自動自發在馬公市區啟建第一座人物紀念銅像，讓澎湖鄉親永遠緬懷白小姐的恩澤。

安姑娘 Ms.Anne Walker是在民國60年左右來澎湖與白小姐一同照顧痲瘋病患，65歲返回紐西蘭，安姑娘也是把一生全部時光都留在澎湖照顧病患; 同時與白小姐宣揚基督福音；白小姐主持國語浸信教會，安姑娘長駐馬公長老教會擔任宣教士，以台語傳佈福音。印象中到了後期，安姑娘每週定期往返虎井島馬公島照顧病人。

民國74年救國團潘振球主任為了培養人才，舉辦公費留美考試，幸運的我考上，最感謝的是Ms.Marjorie Ingeleiv Bly 和Ms.Anne Walker；當時每週五晚上都跟Ms.Anne Walker研讀英文聖經 ，公費留美考前，安姑娘還特別給我考前猜題並且為我禱告，出乎意料竟以榜首讓我考取公費前往美國印第安納大學休閒活動與公園管理研究所進修；人生第一次隻身出國即遠赴美國，知友李繼玄特地在天成飯店擺桌餞行，盛情難忘。

一學期的短期進修略嫌不足，潘振球主任與海外處 葛維新處長另提供三個月，讓我透過印大系主任 Prof.Deppe安排考察美國各州國家公園及城市公園。那時剛好我老師 張京育是新聞局長，也幫我安排各州代表處同仁接送機協助；三個月的考察，讓我開拓眼界，開啟人生更大的夢想。

Ms.Bly 幫我安排聯絡在美國基督徒朋友協助我在美國生活，六位都是我人生中的經師也是一生中的人師。

耶穌基督無私地疼愛世人，透過美國的傳教士白小姐，紐西蘭的宣教士安姑娘 ，兩位把祂的愛奉獻給澎湖人，現在澎湖群島痲瘋病患已全然絕跡，這完全歸功於白小姐（姑娘）Ms.Marjorie Ingeleiv Bly 與安姑娘Ms.Anne Walker。

雖然她倆已離我們遠去，然而兩位愛澎湖的恩澤永遠存留駐在每一位澎湖人的心中。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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