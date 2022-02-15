【愛傳媒簡秀枝專欄】2月12日，在原聲合唱團音樂募款音樂會中，喜見「美青姐姐」，她當眾引吭高歌，令觀眾驚艷。久違的前第一夫人周美青，一向低調，素顏簡衣，經常投身社會公益，令人打從心裡佩服。

這回政大「點亮南島」活動，邀請原聲合唱團演出，身為政大校友，又是原聲合唱團榮譽團長，她在演出中，義不容辭，挺身高歌。

當音樂會下半場，在演唱「Take me home country road」時，帶著耳麥，從後台，走向合唱團側邊，和小朋友一起高歌。由於周美青帶著對嘴耳麥，她的歌聲特別清楚，有如她是主唱人，而全體合唱團，成為合聲天使。

這首由美國民謠歌手約翰・丹佛與比爾・丹諾夫（Bill Danoff）及塔菲尼・維特（Taffy Nivert）在1971年共同創作的歌曲，曾在美國大流行，1970年代中期，周美青和前總統馬英九在美國紐約大學留學，該曲在那個時候，如日中天，甚受喜歡，大學生跟著傳唱。周美青對該曲非常熟悉，她神情投入，大聲領唱，台下觀眾可以清楚聽到她的聲音，大家又驚又喜。

最後安可曲中，周美青二度上台，再次融入小朋友的合唱隊伍中。這回是唱帶跳，肢體動作外，也要拍手踩地板。歌聲中，周美青努力配合著合唱團的動作，一起手足舞蹈，拍手唱和，把全場氣氛，拉到最高潮。

周美青依舊是輕便衣著，沒有因為登台而作不同打扮，近視大眼鏡，黑色運動服，合身牛仔褲，更凸顯了她的消瘦身形。一直低調生活的周美靑，在最近幾年，隨著夫婿馬英九卸下公職，她幾乎也從大家的視線中消失。然而，永遠把公益當作志業，讓周美青現身舞台，和天籟級的原聲合唱團，一起獻唱。

周美青總是當仁不讓，一心想幫原住民孩子，提高士氣，增加聲量，她的良苦用心，令人感佩不已！

作者為典藏雜誌社社長

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