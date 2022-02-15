新北今新增2例確診，為樹林嘉聯益電子廠昨復工前擴大採檢，2夫妻是電子廠自主健康管理員工，入廠前採檢陽性。全案累計已有20例確診。新北市副市長劉和然表示，確診妻子與先前確診個案在同一層樓，但是不同區域工作，目前已要求廠區該樓層不復工，其他PCR陰性給予復工，並擴大匡列廠區67人採檢、居家隔離。

劉和然說，嘉聯益申請14日復工前要對全數員工做PCR採檢，PCR採檢要由醫療人員做，昨日採檢過程中，新增自主健康管理陰轉陽個案，送醫做PCR檢測確診，由於該個案先生也在嘉聯益工廠工作，雖然快篩採檢是陰性，但因是同住家人，也一同送醫採檢，昨日確定是PCR陽性，目前同住家人採檢後都是陰性。

劉和然說，目前嘉聯益1393位員工，快篩只篩出1位陽性（今新增的確診妻子），但市府已增加67位居家隔離匡列人員，而確診妻子工作的樓層不復工，下次復工仍須做PCR採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。

另外，指揮中心昨(14)日首度鬆口，將入境檢疫天數從原本的14天縮短為10天，預計三月中實施。對此，劉和然表示，樂見其成，但仍要看過年期間，新北市的特殊性是外縣市來太多，大家都回去回來，所以主要多監測這段時間，還是覺得228以前還是要細心點，因為有全國大幅度流動，若是在228前能穩下來，鬆綁方向是可行的。