民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新，今在市府舉行簽約儀式，內政部營建署署長吳欣修（中）出席見證。（呂妍庭攝）

民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新，今在市府舉行簽約儀式。（呂妍庭攝）

國城建設集團總裁洪平森指該投資案預計投資23億多，預計2024年開工，2028年完工。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠指這起公辦都更案為嘉義市成功招商引資。（呂妍庭攝）

歷經20多年努力，嘉義市政府辦理民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新案，今市府與國城建設簽約。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

歷經20多年努力，嘉義市政府辦理民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新案，今在嘉義市長黃敏惠與國城建設集團董事長蔡麗環正式簽約下，成為中彰雲嘉地區第1個公辦都更成功招商引資案例，首度前進嘉義市的國城建設未來將至少投資23多億進行開發，初步規畫將在基地興建4棟15層樓大樓。

今在國城建設集團總裁洪平森、內政部營建署署長吳欣修、議員及地方各界見證下，雙方完成簽約儀式。「這是歷史性的一刻」，黃敏惠細數從她擔任立委到市長期間，對此一都更案推動的努力，並特別感謝其他3大地主教育部、國有財產署和嘉義縣政府，強調這不只是嘉義首例，也是中彰嘉雲第一件，更期待成為未來嘉義市更都的典範。

「這是成功的招商引資」，黃敏惠說，嘉義市有限條件下相當努力，透過公開公平程序，由優質的國城建設得標，一同參與城市建設是對我們一大鼓勵，尤其嘉義縣已有科學園區等工業區在發展，嘉義市把生活機能做好，也有助嘉縣的招商，「嘉義縣好，嘉義市就好，嘉義市好，嘉義縣更好」，雙方攜手合作很重要，且不只看嘉義市，還要看整個雲嘉南地區，這就是西部走廊新都心的概念。

吳欣修則以頭胎生子來比喻，指第一件案子都是最困難的，也考驗地方政府的整合能力，民族國小西側公有土地第一期案包最困難的地方在於不同土地所有權者的整合，以及私有地及占用戶的處理，現在「頭過身就過」，相信會讓嘉義市日後的公辦都更案愈來愈順利。

洪平森表示，公辦都更從開標到開工一般都要2年，雖然是嘉義市第一起公辦都更案，但市府行政效率很好，本案初步預計投資23億多，預計2024年開工，2028年完工，另國城建設還會捐贈約5500萬元給嘉義市都更基金。

主導投標的國城建設副總洪嘉聰表示，國城建設已參與多場都更案，嘉市民族路公有土地是少有的「蛋黃中的蛋黃」，且2私有地已由市府協議價購解決，4大地主部分相對單純。