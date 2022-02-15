最近社群平台吹起一股「敢不敢放上至少5年前的自己」之懷舊風，許多網友都紛紛跟流行曬出以前的照片，其中49歲藝人余皓然也拿出自己18歲的學生照，被不少網友稱讚從小美到大。

余皓然13日在臉書表示：「一早看到新聞最近大家開始跟風放上30年前的照片，我當然也要跟一下，18歲的我，49歲的我，人生呀！」照片中，18歲的余皓然留著黑色中長髮，額頭有一片妹妹頭瀏海，瓜子臉配上小巧的五官，清秀的模樣和現在沒太多變化，唯一不同的就是變成短髮，網友看了忍不住大讚：「完全凍齡啦！」、「保養的很好耶」、「覺得更美更年輕，美魔女」、「沒有歲月的痕跡」，連男星GINO也留言：「請問哪一邊是18歲的（照片）？」余皓然開心地笑說：「老王要學學你，嘴這麼甜。」

余皓然1993年以玉女歌手的形象出道，曾發行過2張唱片，1996年因閃嫁同門師兄王中平淡出螢光幕，直到兩個寶貝兒女長大後，才上談話性節目重返演藝圈，她曾透露自己多年來都維持飯後簡單運動的習慣，且每天都會量體重，隨時掌握自己的身型變化。如今女兒韓菲18歲，母女倆站在一起宛如姐妹，更讓人敬佩余皓然的保養功力。