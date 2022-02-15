基隆市長林右昌昨晚在臉書發出一張數年前被一名女子擁抱親吻的照片，引發熱烈討論。（摘自林右昌臉書／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌昨晚在臉書發出一張數年前被一名女子擁抱親吻的照片，更預告將出新書，被質疑是選舉起手式。林今天下午回應，「想太多」，並解釋畫面中的女人是妻子，一直在自己背後默默無名的英雄，至於新書《雙魚B理科市長》，主要分享人生奮鬥過程的小故事。

林右昌表示，最近網路上很流行發出自己5年前的照片，昨天想跟風恰巧適逢情人節，因此，分享數年前第一次參選基隆市長，開票之夜確定敗選後，與妻子在台上相擁的合照，他提及，參選以來，妻子是最大助力，近年基隆能有進步、成長，「太太更是背後默默無名英雄」。

話鋒一轉，他提及，自己即將出第二本新書《雙魚B理科市長》，主要敘述從年輕到現在的奮鬥過程，分享在人生中遇到的每個困境，是如何一一突破，內容都是成長的小故事並非自傳，如同小時候大家打RPG（角色扮演）電動遊戲，不斷練功、打怪，一路過關斬將，目前新書皆已在網路書店上架，供民眾預購，預計2月24日發表。

面對外界質疑，出書是參選的起手式，林右昌強調，「想太多」，自己現在工作是做好市長，想著年底如何順利交棒、順利舉辦4月城博會，向市民繳出漂亮成績單。

另外，林右昌說，這次新書找來蔡英文總統，以及在生命中、政治成長過程中扮演重要角色的立法院長游錫堃親筆撰文推薦，不過，2人對於以「雙魚B」作為書名感到困惑。他則特別向媒體解釋，主要是認為，性格會決定很多事，雙魚座情感豐富，重視精神生活而不重視物質追求，B型又比較浪漫，加上自己成長過程有理想性，經過學術理科上訓練，變得嚴謹、有實踐能力。

林右昌透露，蔡英文看完書中，其中一段「騎機車挑戰南北縱走」的章節後，了解書名的由來，以及「雙魚B的堅持」，至於詳細內文，則不便多做說明，待新書發表後，購買翻閱，請大家拭目以待。