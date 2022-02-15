麗晨建設舉辦「湛仁清書法展」、「住戶新春春聯活動」，都透過官方LINE向住戶進行邀約。（麗晨建設提供／盧金足台中傳真）

「麗晨山溜滴」去年開始交屋，推出住戶專屬APP服務。（盧金足攝）

總太地產2月14日成立「總太30 築述文化」LINE官方帳號，提供客戶最新個案資訊與活動訊息。（總太地產提供／盧金足台中傳真）

台灣疫情漸穩定，進入後疫情時代，中部建商紛推出數位生活模式，減少接觸又能加熱情誼，成為鄰里間提供健康友善的互動管道，連元宵節都改線上搓湯圓活動與客戶溫馨交流零距離，有業者推出「數位簽約」、「數位客變」等服務，疫情期間零接觸享有完整服務。

總太地產董事長翁毓羚說，疫情期間即便疫苗施打率近8成幼童仍無疫苗可打，許多家長仍是神經緊繃深怕風險，提供讓客戶安心、放心的服務，便是數位服務導入的最大動力。

總太地產推出「e化服務零距離」持續深化社區營造與品牌經營，舉行元宵線上搓湯圓活動與客戶溫馨交流零距離，並透過社區頭家線上教學，凝聚住戶、鄰里、家庭間的互動情誼，落實共學、共好、共享理念。

防疫優先，減少接觸機會，除了在數位活動上努力，總太持續向數位化工程推進，導入「全時全區監控」、「建材履歷品管即時查驗與建檔」確保工地進出人員安全，為客戶推出「數位簽約」、「數位客變」等服務，在疫情期間零接觸能享有完整服務。

總太地產2月14日正式成立「總太30 築述文化」LINE官方帳號，提供客戶最新個案資訊與活動訊息，首波活動於2月15日推出總太慶元宵「揪好友領好禮」，客戶於活動期間邀請2名新好友，即可獲得5點LINE POINTS。

深耕藝術文化的麗晨建設秉持著「讀書、運動、作公益」的文化理念，透過精進的智慧管理系統及數位化服務，有效推動藝文與空間的資源共享，將藝術及美學融入日常生活當中，深獲住戶好評。

「麗晨山溜滴」去年開始陸續交屋，推出住戶專屬APP服務，除可查看包裹及信件收送，更可透過APP預約社區及麗晨總部「丰二三」的公設，將服務透過線上實現零距離零接觸。

此外，麗晨建設每周經官方LINE提供即時活動資訊與展覽新訊，去年底於麗晨「丰二三」舉辦的溫金龍二胡音樂會和近期舉辦「湛仁清書法展」、「住戶新春春聯活動」，皆透過官方LINE向住戶進行邀約，比以往迴響更熱烈。

深耕台中的鉅陞建設推出「ALL IN ONE」購屋一條龍服務，從開發、規畫、興建、設計、裝修、售服、保固全部包辦，同時為住戶設置專屬e化客服系統、LINE客服、24小時工程直播，讓住戶尋求協助並第一時間解決問題，購屋時擁有多一層的保障。

位於大雅的預售案「惠國沐微風」採取全方位AI智慧系統，包括「機器人巡視、引導賓客」、「電梯人臉辨識」等數位科技配備，室內同時也配有AI應用系統，可遠端控制居家保全、瓦斯等設備，為居住安全與品質把關。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，強化售後服務成為銷售主流，社區服務做得好間接影響買家對於建商品牌的信任度，在疫情時代下許多服務、設施處處受限，如何把服務升級成為建商的課題，品牌建商逐步推動服務數位化，使住戶可以在不接觸人群的情況下依然享受到服務，為自身的品牌力加分不少。