男怕入錯行，女怕嫁錯郎，有結婚意願的女性，當然希望自己能嫁給好老公，運勢命理網站「旺好運」分享，如果女人手掌紋路的感情線偏長、分岔，婚姻線靠近無名指、感情線下方有十字紋、婚姻線前端接觸到成功線、手掌中有痣，擁有這5種手相特徵，表示很可能會嫁給生活寬裕、帶來美滿生活的好老公！

▍1.感情線偏長、分岔

若女人手相中的感情線偏長，走式往上靠近食指、中指，在末端處分成三岔，這樣的手相特徵代表會擁有幸福的婚姻，嫁給有錢人的機率特別高。

▍2.婚姻線靠近無名指

婚姻線是介於小指、感情線中間的線條，若有一條深長清楚的婚姻線，且線條延伸至無名指下方，表示婚姻運很棒，會嫁給心愛的人，而且婚後一起努力、累積財富。

▍3.感情線下方有十字紋

若女人感情線下方出現十字紋路，代表她自己就能過富裕生活，而且還能遇到有錢又上進的好老公，婚後不愁吃穿，過得幸福富足。

▍4.婚姻線前端接觸到成功線

成功線不是每個人都會有，它是指從無名指下方，垂直延伸至手掌中部或底部的紋路，若女人的婚姻線延伸至成功線，代表會與有財富、地位、名譽的對象結婚。

▍5.手掌中有痣

若女人手掌中有痣，代表富有、聰明、事業成功，而且也會認識到優秀的另一半，容易嫁給門當戶對的有錢老公。