湧言會成員立委趙天麟現身林崑海靈堂致意，對元配張秀撫肩安慰。（石秀華攝）

桃園市長鄭文燦的花籃第一個送達，花籃上寫著「典範長存」。（石秀華攝）

林崑海的兒女們在靈堂前向父親祭拜。（石秀華攝）

年代集團董事長練台生（右二）至林崑海的簡易靈堂上香致意。（石秀華攝）

向來被外界視為和海董關係匪淺的警政署副署長劉柏良也突然出現致意。 （石秀華攝）

三立電視台董事長林崑海14日晚間因病辭世，今（15）日靈柩暫厝在高雄靜思園，上午和下午時分，陸續有政界人士現身至靈堂上香致意，包括行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁以及桃園市長鄭文燦均送花籃弔唁；年代集團董事長練台生和湧言會成員立委趙天麟到場致哀，林崑海元配張秀神情哀戚，哭紅雙眼，趙天麟撫肩安慰家屬。

中午時分，林崑海靈堂前陸續有政界人士送來花籃，桃園市長鄭文燦的花籃第一個送達，花籃上寫著「典範長存」、緊接著行政院長蘇貞昌、高雄市長的陳其邁也託人送上「英氣長存」和「長澤厚德」的花籃致哀。

簡易靈堂隨後擺上鮮花、林崑海的遺照後，陸續有政壇人士到場致哀，年代集團董事長練台生從上午待至下午，和家屬聊了許久；湧言會成員立委趙天麟、王定宇下午先後到場，向來被外界視為和海董關係匪淺的警政署副署長劉柏良也突然出現致意。

林崑海的元配張秀步出靈堂和趙天麟碰面時，神情哀戚，趙天麟拍拍她的肩膀撫慰，林崑海的長子和幼子以及女兒在靈堂前下跪祭拜；不久，張秀在弟弟、三立總經理張榮華以及趙天麟陪同下離開靈堂，因不捨丈夫離去，一路不停啜泣。

立委王定宇也協同湧言會成員出面受訪，他表示林崑海離世對國家來說是失去一位熱愛台灣本土媒體企業家，對湧言會則是失去一名長期提攜、栽培大家的好長輩，每個人跟他都有深厚感情。

王定宇也說：「我父親很早離開，這就像我第二次失去父親一樣的難過，家屬感受更深，希望用最大心力安慰家屬，最大力量讓湧言會更茁壯、團結，讓家屬寬慰是最重要的」，最後也感謝各界關心。

高雄市長陳其邁隨後也抵達，快步進入靈堂後並一一向家屬致意慰問，並未多做發言。