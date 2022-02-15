台灣位在重要戰略位置，扮演全球重要政治、經濟角色，今（15日）傳出晶圓代工龍頭台積電開出「政治學博士」職缺，以美中台關係、政治經濟學等研究為重點，吸引逾80人報名，此事引起網友們熱烈討論，許多人嗨喊，「文組揚眉吐氣啦，出頭天」、「理組少一個嘴文組的理由了，幫QQ」

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩今在臉書上發文表示，「台積電開了缺說要徵政治學博士，要做美中台關係的研究，做政治經濟學，據說報名十分踴躍。」

王宏恩也說，「樂見台灣企業認真看待政治經濟分析，這樣才是台灣智庫跟社會科學好好發展的動力，事實上，台灣的企業真的需要這一塊。」

此事引起PTT網友們熱議，許多人笑稱文組終於等到出頭天了，「文組出頭天惹，揚眉吐氣」、「台積要組文組大軍了嗎，我有機會了」、「政治系分數要衝高了嗎！可以進GG」、「理組少一個嘴文組的理由了，幫QQ」、「文組也能進GG了喔」、「恭喜文組翻身啦。」

有網友分析台積電大動作徵才的意義，「本來就有這種專業需求，外國雖然也有一堆外包服務，但台積的角度，感覺想要內部觀點的人，這樣內外可以互相映證」、「這對跨國大企業很重要阿，要找政治經濟的，純政治沒用」、「政治正確，才能無往不利」、「這職位需要人脈、背景、交際能力，一般人難啊。」