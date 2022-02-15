日前桃園出現一起感染源待釐清的家庭群聚，爸爸（案19592）原本暫列為境外移入個案，兩名女兒及妻子接連確診。中央流行疫情指揮中心今天公布基因定序結果，證實該案與桃機序列相符，因此改判為本土個案；由於該案入住防疫旅館時，隔壁房間為桃園日翊物流陰轉陽個案，懷疑可能又是一起防疫旅館群聚。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前初步就S蛋白基因比對，案19592與桃機序列一致，不過還需要進一步區分是否全基因序列都相同，目前還是先當作感染源待釐清，待比對完成後會再釐清是否為防疫旅館群聚，可能進一步改判為日翊物流相關個案。

目前國內累計新增12起感染源待釐清事件，包括高雄砂石場、跨縣市家庭群聚、新北樹林嘉聯益電子廠、新北汐止手搖飲、新北板橋家庭、桃園日翊物流、宜蘭礁溪長榮-高雄諾貝爾、大陸入境家庭、新北設計師、高雄母子、高雄紅茶店員工，以及今天新增的桃機航警。羅一鈞指出，礁溪長榮傳播鏈將在明天（16）監測期滿，預計可以結案。

有專家指出，每條傳播鏈每一條底下都藏有3條傳播鏈。對此指揮官陳時中回應，當然裡面可能是有倍數或指數型成長，所以才要做社區監測，以防沒有查到的傳播鏈，並即時阻斷。