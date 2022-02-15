桃園＋3 曝染疫桃機航警足跡 同安福德祠、莊敬大池上榜 15:352022/02/15 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園15日新增3例本土案例，分別為亞旭電腦2居隔中移工和1位桃園機場航警。身穿防護衣的清潔人員正在消毒入境長廊。（范揚光攝）（圖中非新聞當事人） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園公布新足跡。(市府提供) 社區採檢站。(市府提供／蔡依珍桃園傳真) 桃園15日新增3例本土案例，分別為亞旭電腦2居隔中移工和1位桃園機場航警，市府下午也公布航警疫調足跡，11日晚間到同安福德祠、12日晚間到莊敬大池，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。 指揮中心公告桃園15日新增3例本土、5例境外移入，年齡不足20歲至70多歲，累計確診1631人、居家隔離人數223人。本土病例(案19763、案19764、案19796)。境外移入(案19754、案19760、案19765、案19766、案19776)。 日翊、農家樂足跡重疊 將驗血清抗體 高雄確診者遊月津港、頑皮世界 慘害台南友人家10人遭居隔 #新冠肺炎 #台灣 #航警 #足跡 #福德祠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北本土＋3 手搖飲店員去過高雄大寮 04:102022/02/12 焦點要聞 桃園＋1 最新足跡曝 桃機清潔工去過八德這家小七 15:422022/02/13 生活 嘉聯益樹林廠確診＋2足跡曝 曾赴7-11、全聯、康是美 14:262022/02/15 生活 染疫新北設計師北市足跡再＋1 到過誠品台大店 19:282022/02/14 生活 本土今＋5 桃機首見航警確診 感染源不明 14:252022/02/15 生活 可不可女店員過年狂上6天班 網見足跡超心疼 12:022022/02/11 生活 與苗栗確診者足跡重疊 台南YMCA協進會館自主停課2天 13:162022/02/11 生活 砂石場司機隱匿苗栗足跡1傳4 與五姊妹家族到過同家仙草店消費 15:282022/02/12 生活 「水晶輪」風電船員足跡 盧秀燕：大家不用擔心 12:382022/02/12 生活 離奇！紅茶店員工染疫 父是高雄港司機4採陰 15:032022/02/14 生活 高雄＋3 紅茶店員染疫 感染源不明 14:242022/02/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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