桃園公布新足跡。(市府提供)

社區採檢站。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園15日新增3例本土案例，分別為亞旭電腦2居隔中移工和1位桃園機場航警，市府下午也公布航警疫調足跡，11日晚間到同安福德祠、12日晚間到莊敬大池，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。

指揮中心公告桃園15日新增3例本土、5例境外移入，年齡不足20歲至70多歲，累計確診1631人、居家隔離人數223人。本土病例(案19763、案19764、案19796)。境外移入(案19754、案19760、案19765、案19766、案19776)。