宜蘭縣第6波快打站有4站，並首次在頭城設站，縣府盼鄉親能多加利用。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣接種第3劑疫苗有13.8萬餘人，有3.8萬人在快打站施打，縣府今天（15日）在縣務會議中宣布，本周將開設第6波快打站，並首次在頭城鎮設站，衛生局指出，宜蘭是觀光大縣，會湧入非常多的遊客，如疫情趨緩，會配合中央降級解封等作法，當務之急是讓更多人接種疫苗。

目前宜蘭縣疫苗第1劑接種涵蓋率為80.1％；第2劑疫苗涵蓋率74.4％；第3劑疫苗涵蓋率為32.0％。教職員工施打疫苗部分，目前第1劑、第2劑接種率均已達99.5％，第3劑是67.2％。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣目前累積確診數為105人，陽性率僅0.07％，今年初雖然個案較多，但後來有降下來，中央也認為「疫情似乎是有控制的現象出現。」如果疫情和緩，更顯得疫苗施打的重要。

徐迺維表示，第6波的快打站總共有4個據點，並首次在頭城鎮設站，預計可為9000位縣民施打，如果無法配合快打站的時間，也可以去60家合約醫院、診所等處預約施打；疫情如趨緩，宜蘭縣會配合中央的作法，但還是呼籲鄉親打好疫苗，落實戴口罩等防疫措施。

衛生局表示，第6波快打站有冬山鹿埔、宜蘭慈濟、五結慈濟、頭城新建社區活動中心等4處接種站，施打疫苗以莫德納第1至3劑為主，快打站設站日期、時間，以及疫苗種類可參考宜蘭縣衛生局網站（https：／／www.ilshb.gov.tw／）。