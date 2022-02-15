台中市軍人殺子案，檢方15日進行解剖相驗，劉女到場情緒崩潰、再度哭癱。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市25歲蕭姓軍人疑因與劉姓妻子感情不睦，13日凌晨趁妻子出門後殺害2名幼子再墜樓，經搶救蕭男仍重度昏迷、生命垂危，檢察官15日對兩名不幸身亡的幼童進行解剖，劉女在母親陪同下前往，情緒崩潰、再度哭癱，阿嬤則哽咽表示，已三天三夜無法闔眼。

在軍中擔任職業軍人的蕭男和劉女育有1歲半及3歲2名幼子，一家四口住在劉女娘家的透天厝3樓，夫妻倆近來感情不睦，13日凌晨疑又發生爭執，蕭男趁著劉女外出，竟持水果刀對沈睡的3歲兒子割頸，再用枕頭悶死2歲幼子，然後從4樓墜下；劉母經鄰居通知發現女婿墜樓，急奔到3樓驚見2名愛孫已淌在血泊中，旁邊還有一把水果刀。

蕭男經送醫急救，顱骨骨折、顱內出血，並有嚴重腦水腫，到院昏迷指數3，家屬已簽署放棄急救同意書，據悉其病情相當不樂觀，各項生理指數都在衰退中。

檢察官15日也到台中生命禮儀所崇德館對兩名幼童進行解剖以釐清死因，劉女和母親也到場協助相驗，看到愛子冰冷遺體，劉女崩潰痛哭，即乎癱倒，而劉母則哽咽表示，迄今心情仍無法平復，已經三天三夜無法闔眼。