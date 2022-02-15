據特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)周一對美證交所提交的一份資料顯示，去年11月19日至11月29日，特斯拉對慈善機構共捐贈了504.4萬股股票。若以該捐贈股票5天的收盤價計算，該捐款價值約57.4億美元。該文件沒有揭露受款慈善機構名稱。

馬斯克曾在11月對推特(Twitter)用戶進行網路投票，並讓他自己出脫了特斯拉10%、價值164億美元股票。

分析師表示，贈與特斯拉股票可能讓馬斯克獲得潛在的稅收優惠，因為捐贈給慈善機構的股票不需要繳納資本利得稅，而如果是一般股票出售，這些股票將繳納資本利得稅。

一位專研稅務政策的研究人員Bob Lord說，稅收優惠是很巨大的，馬斯克可能在57億美元中節省了40到50%的稅款，避免了出售股票時必須繳納的所得稅。馬斯克去年曾說，如果聯合國能夠描述，60億美元如何能解決世界飢餓問題，他現在就會賣掉特斯拉股票。當時馬斯克的說法，是在回應世界糧食計畫署署長David Beasley的捐款請求。因此推估，11月的賣股捐款，應該是完成此目標。

馬斯克和亞馬遜的貝佐斯(Bezos)目前的慈善地位遠不如比爾蓋茲，兩人慈善捐款規模皆低於其淨資產的1%。而巴菲特和索羅斯則皆已超過20%。