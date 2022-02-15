根據國際數據資訊(IDC)最新研究結果顯示，2021年印度智慧型手機市場出貨量1.61億支，其中，使用聯發科(2454)晶片的智慧型手機市佔為54%，超過85%的機型都落在兩百美元以下價格帶，創造了比高通更大的領先優勢。2021年儘管供應問題以及疫情相關挑戰造成了干擾，印度智慧機全年出貨仍較去年同期成長了7%。2021年年初開局強勁是由於2020年下半年的需求被壓抑，以及疫苗接種帶來的積極情緒，但第二波嚴重的疫情對成長造成了打擊，供應受限導致下半年各通路的庫存較低，而下半年通常在節慶期間有較高的需求。

在季節性需求低迷和第三波疫情的小幅影響之下，IDC預計今年第一季年成長將持平，這將使品牌商有時間補充庫存。儘管從4G到5G的過渡局限於中高價格帶，仍將繼續推動成長。

IDC印度客戶裝置追蹤報告研究經理Upasana Joshi表示，在入門級價格帶中，消費者繼續講求更好的功能如相機、電池和處理器而非5G功能。在缺乏入門級產品的情況下，龐大的功能型手機對智慧型手機市場仍然關鍵但難以捉摸。

印度2021年網購銷售量達8100萬台，年成長率13%，超越實體銷售通路。值得注意的是，使用聯發科晶片的智慧型手機市佔為54%，由於超過85%的機型都落在兩百美元以下價格帶，創造了比高通晶片更大的領先優勢。

印度智慧機平均售價每年成長15%，去年達到190美元的高峰，高階市場的市佔率翻倍，2021年達到4%，年成長率超過100%，主因為蘋果出貨量增加，唯一年成長率衰退的價格帶落在一百美元以下。另外，因為零件成本上升與5G智慧型手機市佔成長，IDC預計2022的平均售價將會提高。

IDC印度客戶裝置與IPDS追蹤報告研究總監Navkendar Singh表示，整體而言，供應的挑戰和第二波疫情嚴重限縮了市場在2021年達到雙位數成長。進入2022年以後，消費者需求低於預期，但供應挑戰預計將在年中得到舒緩，這應有助於在2022保持類似的年成長水準。