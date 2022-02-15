為快速激發經濟增長動力，越南政府近期刺激政策不斷出招，積極為今年設定經濟成長目標為6％到6.5％不斷邁進!越南1月零售額月增長1.3%，年增長6.7%，凸顯服務業的反彈隨著流動性的進一步改善和旅遊業的重新開放而有了好表現；1月份製造業PMI指數53.7，為去年4月以來最高水平。今年經濟好兆頭已由服務業與製造業雙帶頭開始!

近期越南政府通報新冠確診人數上升，然隨著疫苗接種普及率升高，越南當地工廠預期不會像去年一樣實施封城關廠措施，這對目前受阻的全球供應鏈無疑是一大利多。該國衛生部統計資料指出，目前逾76％人口至少接種兩劑疫苗，去年9月該施打率僅有3.3％。

此外，鑒於防疫思維已大幅轉變，越南近期正逐漸鬆綁限制措施，包括上週學校已重新開放，該國政府還宣布從15日起，將取消先前對所有國際航班的疫情管制。越南自2020年3月以來，為了因應COVID-19疫情，幾乎是對全世界實施鎖國，此舉也嚴重打擊了越南觀光命脈。

日盛越南機會基金研究團隊表示，從總體經濟來看，越南已展現出「與病毒共存」的韌性，國內旅遊及消費火熱，政府計劃3月底到4月底之前將開放外國觀光客。政策面上，越南政府經濟刺激政策一如預期出台，1月11日公布第44/2022/QH15號決議，確立2025年前南北高速公路投資規劃；1月30日加碼發布11/NQ-CP決議，確立今年在安全健康的前提下，適度開放經濟、公共投資、貨幣政策寬鬆路線，這皆是有利經濟與股市的正面訊息。

關於近期聯準會對升息與縮表的看法趨向鷹派，日盛越南機會基金研究團隊指分析，從歷史經驗來看，2004年與2015年聯準會升息前，越南股市雖有小幅震盪，但隨聯準會正式啟動升息，越南股市分別上漲106.5%與74.6%。同時，IMF也分析，以經常帳餘額、公共債務，外匯儲備、外債、消費物價等指標所組成的脆弱指數來衡量新興/邊境國家，越南宏觀經濟表現穩健堅實，於眾多國家中排名居前，有利抵禦聯準會升息壓力。