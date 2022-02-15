日本景氣在2021年最後一季反彈，當時因疫情降溫，民間消費增加所致。不過，原物料成本大增，以及疫情再度升溫下，經濟前景也蒙上一層陰影。部分學者專家預估，新冠病毒確診數大增，加上供應鏈斷鏈問題依舊，以及中國大陸成長趨緩下，日本本季GDP(經濟成長率)可能再次衰退。

15日日本最新經濟數據，當地GDP在2021年第3季經修正衰退2.7%之後，上季的季增年率為5.4%，不過，卻低於市場預估值5.8%。幕後的推手，主要是占GDP過半比重的民間消費成長2.7%，較市場預估2.2%要來得佳。

同時，日企資本支出上季也增加0.4%，較預期的0.5%稍少。來自國外的外部需求，對日本上季GDP貢獻度為0.2%，市場則是預測0.3%。

本季，新冠病毒再度發威，社交規定趨嚴，邊境仍然封閉，加上部分製造業者停產，豐田汽車等下修產能，營運也受到不小影響。因此，日本GDP表現將備受考驗。