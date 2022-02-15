行政院農業委員會將在全台廣建冷鏈物流廠，民進黨立委邱志偉在過年前向漁業署了解興建興達港冷鏈物流中心的進度。此冷鏈物流中心目標每年可凍存魚貨達3000公噸，工程預計在2023年底完工，未來將能減緩養殖漁業的產地價格上下過度波動。

農委會漁業署預計在全台興建三處水產品冷鏈區域物流中心，分別位於台南、高雄及屏東，高雄的預定基地就位於茄萣區興達港附近。

邱志偉表示，高雄有超過4000公頃的養殖魚塭，絕大多數位於北高雄，養殖的石斑、虱目魚、午仔魚、白蝦等品質優異、遠近馳名，但產地養殖各式魚種易受到氣候、國內外市況、產量，或集中上市時缺乏加工處理及凍儲調節空間，以致價格波動較大，在大型冷鏈物流中心完成後，將能加工凍儲、有效調節各式魚種，供需失衡的問題將能大幅改善。

目前，北高雄的永安及梓官漁會都已經有冷凍廠或冷凍加工廠，興達港區及彌陀區漁會也都已經爭取到漁業署經費補助，將整建或擴大冷凍廠規模，加入漁業署的冷鏈區域物流中心後，北高雄各式魚種的加工凍存量能將更充沛。

漁業署副署長王正芳表示，興達港冷鏈物流中心緊鄰興達港，包括鄰近的養殖各式魚種、捕撈漁業的漁獲，都能送到冷鏈物流中心加工凍存。冷鏈物流中心規畫總面積共3600坪、總經費3.9億，預計明年底可以完工。