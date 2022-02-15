近日外界高度關心國高中生是否延後上學，教育部長潘文忠今天正面回應，已決定出政策方向，那就是高中生在第一節課開始前到校即可，國、高中生早自習及第八節輔導課不能考試，也會減少每學期朝會次數，預計3月初公布相關規範，111學年開始實施。

2020年12月，有民眾在公共政策網路論壇發起「國、高中上課時間改為9時30分到下午5時」的提案，短時間就獲得熱烈響應，總計破萬人參與連署。教育部去年8月因此召開2次線上公聽會聽取各方意見，不過之後已過了1個學期，卻還是無下文，引發教團不滿。

這個議題引發外界高度討論，潘文忠今天也做出正面回應，他表示，當初在討論「國、高中上課時間改為9時30分到下午5時」的提案時，各方意見其實相當分歧，因為學生9時30分才上學，這對學校作息及家長處境都帶來重大挑戰。

不過潘文忠進一步指出，經過多次討論，各方更關切學生在早自習時間的運用，有學生反應，老師在早自習安排考試，因此他們一定要到，這種狀況有必要調整。

潘文忠指出，對於這個議題，各方漸漸找出共識，教育部也決定了政策方向，那就是「早自習讓學生自由參與」，學生只要在第一節課（8時10分）前到校就可，早到的學生可以自己決定要做什麼事。

潘文忠進一步指出，跟世界各國比較，台灣學生上課時數偏多，加上現行有些學校將早自習及第八節輔導課用來做跟學生成績評量相關的考試，這迫使每個學生都要參加，增加他們的學習壓力。教育部未來將要求第一節及第八節不能用來考試，以騰出更多時間讓學生自主運用。此外，也會減少每學期的朝會次數。

潘文忠說，推動「早自習讓學生自由參與」，教育部預計3月初公布規範，並留下幾個月的時間讓學校進行準備，預計從9月起的111學年開始實施。