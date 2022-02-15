葉元之在臉書批卓冠廷雙標。（翻攝自葉元之臉書）

前新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、前新北市長室祕書吳訓孝今（15日）正式宣布投入新北市議員選舉，同參選新北市議員的前台中市新聞局長卓冠廷則稱，「感受到不是跟國民黨在選，而是跟新北市府在選」。新北市議員葉元之下午在臉書發文質疑卓冠廷，「和你同派系的板橋區參選人，運用立法院長游錫堃的資源，大家也感覺在和立法院長競選，你覺得公平嗎？」

葉元之先以自己在新北市府服務7年多為例，聲援戴湘儀、呂家愷和吳訓孝，市政的歷練讓他能用最有效率的方式解決民眾問題，相信這幾位年輕朋友，一樣可以將市政歷練化為養分，扮演好民代的角色。

隨後在貼文中反問卓冠廷，與卓同為正國會的板橋區參選人（指前立法院長游錫堃國會辦公室助理山田摩衣），到處運用立法院長游錫堃的資源，年紀輕輕就看板一大堆，大家也感覺在和立法院長競選啊！你覺得公平嗎？不要老是有嘴講別人，沒嘴講自己。好意思嗎？