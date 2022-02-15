春節期間台灣彩券推出多款刮刮樂衝買氣，過年期間確實買氣也很旺，但忙中有錯，除發生店家多扣了稅金，也有忘記扣稅金的，中市大里區一家彩券行，有客人刮刮樂刮中1萬元，但臨時人員忘記扣稅金，全部給了客人，幸經警方積極調閱監視器後，找到中獎者追回2千元稅金。

台中市警局霧峰分局成功派出所，春節期間接獲大里1間彩券行報案請求協助找人，業者指出有一位客人到店裡買了一張2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮中了1萬元的獎金，但中獎者兌獎時，因為臨時人員不熟悉，忘記扣掉2千元的稅金，直接給對方1萬元，事後彩券行對帳時才發現帳目不對，原來是臨時人員一時粗心多給了獎金。

平常在工地當監工的張姓臨時人員，知道錯誤後焦急萬分，想說時薪才300多元，如果沒辦法將稅金追回來，還得自掏腰包賠償店方損失，恐怕春節打工賺的錢有一大半都要賠進去，於是向霧峰分局成功派出所報案，請求幫忙找中獎者。

警方了解事件始末後，依據張女所提供的中獎者特徵及可能離開的路線，鎖定中獎者駕駛的車輛以車追人，調閱了數十支路口監視器畫面比對，終於找到該中獎者的車輛，因此順利聯絡到黃姓中獎者，黃男得知原委後，也欣然將多領的2000元歸還給業者。

見到因為粗心而多給的2000元稅金能拿回來，張女開心得笑開懷，表示感謝成功派出所警察的熱心幫助，才不用賠錢，可以安心過好年了。對於警察能夠在這麼短的時間內就找到中獎者，警方辦事效率真是讚。

霧峰分局長李建興表示，警方非常熱於為民服務，對於民眾的急難求助警方均能秉持同理心、苦民所苦，才能在每一次的任務中積極任事，順利完成民眾所託，即時解決民眾的困擾。

刮刮樂稅金中獎1萬元2千元大里彩券行