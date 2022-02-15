東森國際（2614）在東森購物春節銷售暢旺下挹注1月合併營收達5.39億元、較去年同期增長25.21％；轉投資東森購物網合併草莓網、熊媽媽買菜網1月合併業績26.2億，稅前淨利較去年同期成長15.6％。

東森購物網觀察年節前銷售狀況，因疫情影響讓不少消費者選擇在家吃年夜飯，年菜及年貨銷售，業績較2021年成長45％，加上企業尾牙大宗採購3C 與家電產品，帶動銷售量能。熊媽媽買菜網1月份依序以蔬菜、特色熟食及肉品類最熱銷，過年必備的年糕，其中「禎祥蘿蔔糕」為熟食類銷售件數冠軍，會員回購率高，「安格斯比臉大牛排組」狂銷近4000組，業績較平日翻倍成長。

東森購物網董事長王令麟日前即表示，由於自營商品發展以及規模化的成長，東森購物網獲利能力領先業界，2021年自營商品業績占營收35％，稅後獲利率達6.8％，目前台灣會員總數超過1000萬，為了提升東森會員的穩定與黏著度，已發行「東森幣」215億，其中VIP會員比達68％，未來更積極推展「好吃、美麗、健康」的生態圈，運用AI與會員大數據來導客，以東森幣行銷串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市業務，全年將挑戰456億元業績目標。