氣候可能影響俄羅斯對烏克蘭侵略攻勢

俄羅斯沿著烏克蘭邊境集結大軍，如今有超過千輛坦克，數百台計大砲，還有常見的工程，防空和電子戰支援。

然而，俄軍並非無懈可擊。要是俄羅斯總統普丁下令進軍烏克蘭，擴大長達8年的戰爭，將面對徹底動員的烏克蘭部隊。《富比士》（Forbes）的分析指出，對基輔來說，問題在於旗下部隊會多奮力，並睿智巧妙地戰鬥。在近10年的交戰中，烏克蘭已看出典型俄羅斯營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）的罩門。

儘管俄軍很可能控制海空和電磁頻譜，但要是烏克蘭部隊能利用這些罩門，或許就算不能阻止，也能減緩俄軍攻勢。美國陸軍軍官菲奧雷（Nicolas Fiore）2017年曾在《裝甲兵（Armor）》季刊中指出，雖然俄軍在戰術上很少失敗，就算失敗，也通常以僵局告終，但烏克蘭政府軍能戰勝則顯示，俄羅斯營級戰術群存有可被利用的戰術罩門。

New satellite images of Russian deployment around Ukraine's borders show increased military activity in Belarus, Crimea, and western Russia in the past 48 hours. The massive build-up comes amid fears that Russia is about to invade Ukraine.https://t.co/6DwXyPLTOM pic.twitter.com/Mv0qD01UaT — Piyush Tiwari🇮🇳🕉 (@piedpiperlko) February 15, 2022

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說 俄羅斯16日可能展開攻勢

其中的關鍵在於人力，俄軍組織營級戰術群，是要運用大砲火力，並保有陸軍最珍貴的資產，也就是技能純熟的職業步兵。而隨著俄羅斯社會高齡化，短期徵召的士兵在戰鬥中幾乎一文不值。

雖然俄羅斯號稱一支俄羅斯陸軍旅有好幾個營，但其實只有一支擁有約 36班職業軍人的營級戰術群。相對的，美國陸軍旅卻有60個班。

當俄軍在如烏克蘭頓巴斯（Donbas）等區戰鬥時，通常會和當地準軍事部隊，像是和從頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）等地來的反政府分離主義分子並肩作戰。對烏克蘭人來說，這些代理部隊就是能下手的地方。俄羅斯營級戰術群的正規軍在前線分散部署，為數不多。

要是烏克蘭指揮官能動員足夠的部隊，讓俄羅斯正規軍留在原地，並加以反擊，或許能打擊防禦最薄弱的俄軍營級戰術群，也就是代理部隊負責防守的地方。而攻擊地點可能包括主要的營級戰術群集結區，也就是指揮所，情報單位和關鍵支援單位所在處。