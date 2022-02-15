農村高齡者通常沒有太多受教育經驗，終其一生都在務農或從事零工，因此中正大學綠照顧團隊以老人的生命經驗設計「懷舊治療」課程，幫助長輩找回自我價值。（中正大學提供／張亦惠嘉縣傳真）

中正大學社福所校友顏鈺杰從台北到嘉義求學，求學過程中即走入社區蹲點，後來組成「綠照顧」團隊，針對在地社區提供社會處方箋，且設計一套融入農村在地特色、可複製、推廣的銀髮懷舊模組課程，與各地相關機構、據點合作，目前該課程已實際在新港、六腳、後壁等鄉鎮開設，未來也將到嘉義縣市其他社區推廣。

顏鈺杰說，學生時期踏入社區，陸續接觸在地文史和田野調查之後，加深對嘉義這塊土地的認同，因此找了志同道合的學弟妹，在中正大學創新創業基地輔導下，組成「綠照顧」團隊，推出懷舊生命教育的品牌概念，目前團隊共有7個人。

顏鈺杰指出，長期蹲點看見很多社區活動因資源有限，大多是單次、重複性高，且較缺乏老人生活經驗的探索，因此團隊便從「懷舊治療」出發，設計一套有系統的模組課程，以他們的生命經驗設計課程，以引導長輩講述生命故事作為模組課程的核心，未來社區或非營利組織可自由搭配課程組合。

為了客製化在地特色，綠照顧團隊花時間認識當地人文、產業及社區長輩年齡、身心狀況，還找來在地才藝青年一起研發懷舊桌遊，卡牌圖案取材自80年代前的生活物件，引起長輩共鳴進而分享自己的故事。顏鈺杰表示，讓長輩練習認知能力的同時，也幫助長輩重建正向的人生歷程，找回自我價值，除了桌遊，也把教室搬到戶外，加入繪本說故事、壓克力彩繪、植物染等活動。

顏鈺杰說，希望以自身的經驗感染其他青年，除了陪伴長輩，也開設培力青年的社會設計工作坊，創造機會邀青年一起投入社區行動，未來團隊將到大林鎮、嘉義市針對社區性質推廣客製化的模組課程，像是目前已計畫與嘉義市社區合作青銀劇場，讓青年、長輩一起編寫劇本與表演。