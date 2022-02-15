桃園市長鄭文燦說，確診航警已施打3劑疫苗，生活規律一致，社區足跡少。(蔡依珍攝)

桃園15日新增3例本土案例，分別為亞旭電腦2居隔中移工和1位桃園機場航警，市長鄭文燦說，該位航警已施打3劑疫苗，生活規律一致，社區足跡少，市府也針對393位航警全面採檢，目前都陰性，會再針對社區和機場深入疫調釐清感染源。

鄭文燦說，桃園新增3例本土案例，分別為亞旭電腦移工和桃園機場航警。亞旭電腦目前有253位移工在集中檢疫所居隔中，其中2位菲律賓籍移工採檢確診（案19764、19796），都是20多歲女性，Ct值16跟20.5，都在居隔中沒有社區足跡。

另外新增1名桃園國際機場航警確診（案19763），鄭文燦說他已接種3劑疫苗，機場工作是負責確診個案後送勤務，該航警之前做過2次PCR採檢都陰性，最近一次11日，另外還有5次快篩都陰性，13日出現喉嚨痛的症狀採檢確診，Ct值15.7。

鄭文燦說，該航警的感染源仍在釐清中，會針對社區和機場全面調查，因其社區足跡沒有群聚或潛在危險因子，昨天也針對393位航警全面採檢都陰性，目前已居隔16人、自主健康管理19人，為了確保機場營運安全會再進一步疫調。據悉該航警後送勤務為小組執勤，都有穿兔寶寶裝，但目前僅有他確診，機場也在重新檢視動線和值勤內容全面調查中。

鄭文燦說，該航警在社區並沒有太多足跡，生活規律一致，社區足跡少。新聞處也公布航警疫調足跡，11日晚間到同安福德祠、12日晚間到莊敬大池，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。