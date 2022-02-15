圓點奈米（6797）受惠1月核酸試劑出貨量超過800萬人份，帶動單月營收以2.7億元創下歷史次高，總經理簡建興表示，目前訂單能見度到第二季，也積極佈局細胞治療等領域，為後疫情時代持續挹注動能，力拚今年業績再成長。

營運表現耀眼的圓點，法人預估，在防疫商機發威中，去年EPS初估逼近30元，與前一年差不多。

圓點2022年訂單能見度已上看至Q2，因國際疫情持續延燒，而分子檢測仍為防疫政策之關鍵環節，可精準掌握感染族群，讓醫療資源更有效利用，阻止疫情傳播。今年蓄勢開拓美洲、中東、歐洲市場，法國人預估營收可望較2021年成長6～7％。

另外，在海外布局上，將以併購與投資、自動化生產線合作、國際大廠戰略合作三大主軸同步展開，目前在美國、歐洲、亞洲都有合作伙伴洽談中。

圓點表示，細胞治療的核心技術在於分離和活化特定細胞，作為後續治療之應用。透過特殊修飾的奈米磁珠，可有效快速純化各類細胞，提升治療效果。圓點掌握磁珠製造關鍵技術及多國專利，具有產品多元化開發以及量產的實力；同時針對周邊試劑，如基因編輯蛋白質、質體純化試劑及細胞培養相關耗材皆積極投入開發中，可針對細胞治療產業中上游供應鏈，提供關鍵性材料。

根據國際市場調查專業機構TechNavio的資料顯示，2024年細胞治療領域總規模為1.2兆台幣，其中細胞治療試劑相關約佔三分之一，達4000億台幣，且年複合成長率可達10％。圓點看好這個市場，已積極投入資金與人才，今年預計擴增四成的研發人力。

同時，圓點奈米也積極引進管理、法務、財務、儀器、生醫、資訊等不同領域的高階人才，期能有效提升公司整體競爭力。並預計與國內知名大專院校建立合作管道，持續從校園引進研發、管理、業務、品保、製造人才，儲備公司未來發展量能。