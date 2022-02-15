截至今天凌晨零時，韓國境內連續6天單日確診數超過5萬例，演藝圈也持續傳出藝人確診消息，包括男團BTOB成員恩光、ATEEZ成員傘，以及諧星金智珉都在今天確診。

韓國中央防疫對策本部統計，韓國境內截至今天凌晨零時，共新增5萬7177例確診，累計146萬2421例確診。新增案例中包括5萬7012例社區感染與165例境外感染移入。

人員接觸繁雜的演藝圈案例也不斷，將在21日推出新專輯的男團BTOB成員恩光今天接獲確診通知，所屬公司表示，已接種2劑疫苗恩光14日出現喉嚨不適等感冒症狀，快篩結果為陰性，但之後前往醫院接受PCR檢查出現陽性反應。

諧星金智珉同樣也已接種2劑疫苗，確診後尚未出現疑似症狀。

剛從美國返韓的男團ATEEZ成員傘則是第2次確診，他在去年7月就曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。公司說明，傘在結束美國巡演返韓搭機前接受PCR檢查結果為陰性，入境後採檢才出現陽性，但沒有疑似症狀；其餘成員採檢結果皆為陰性，目前正依規定居家隔離。

傳染力強的Omicron病毒在韓國引發大規模確診，已連續6天新增超過5萬例，採檢案例的確診率達26.8%，居家治療的無症狀及輕症患者數增至24萬5940例，較前一天增加約1萬4000例。

重症患者及病歿人數也開始出現增勢，截至今天凌晨零時，重症人數增至314例，病歿人數則增加61例，幾乎是前一天的3倍，累計7163例死亡。（編輯：陳惠珍）1110215