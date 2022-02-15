韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)看準疫情趨緩及台灣消費力提升，2022年將持續擴張版圖，預計至少新展10家店。集團對此啟動擴大徵才計畫，17、18日於總部舉辦大規模徵才，全台釋出逾百名儲備幹部職缺，加計內外場正職及計時服務人員預計錄用將逾350名。

豆府旗下目前有涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、銅盤、姜滿堂、飛機河粉、帕泰家、釜山宗家等8大品牌。2021年雖受疫情三級警戒衝擊，自結合併營收17.96億元，僅年減0.55％、改寫歷史次高。截至去年底全台總店數達60家，較前年底淨增3家。

為感念同仁疫情期間付出，豆府今年元旦起正職人員平均調幅8.5％、計時人員調幅11.25％，集團平均調幅為9.5％。除了既有月薪外，並依公司政策員工分紅以盈餘15％為提撥金額，每季考績出色門市員工，分紅獎金有機會超越本薪。

豆府2022年1月自結合併營收1.76億元，雖較去年12月2.06億元次高減少14.51％、降至近4月低點，仍較去年同期1.72億元成長2.2％、改寫同期新高。公司表示，營收較去年同期成長，主因全台總店數達61家，較去年同期57家增加4家。

展望2022年，豆府預期今年疫情將不若去年嚴峻，決定依既定目標持續穩定展店。據了解，今年預計至少展店10家，包括帕泰家3家、涓豆腐2家、北村豆腐家2家、姜滿堂2家和韓姜熙的小廚房1家，持續挹注營運成長動能。

為因應展店所需人才，豆府本月將啟動擴大徵才計畫，全台釋出超過100位儲備幹部職缺，加計內外場正職人員、計時服務人員等，預計錄用逾350位餐飲人才。參與求職者將可獲得8大品牌40道免費料理、總價值逾6600元的集團料理兌換券。

豆府表示，人才是餐飲業最中意的資產，「視夥伴如親」為集團最重要的企業精神。集團對此領先業界成立安家專案福利，結婚及生育直接加薪，育有子女的員工則提供「就學補助金」專案，從幼稚園階段即可申請至高中，提供每學期不限名額的補助金。

人才培育方面，豆府除提供完整的新人教學、訓練課程，也開立接班人訓練課程，保障全心投入的員工皆能獲得快速發展機會。迄今已有數十位員工年薪破百萬、其中有幾位達千萬，盼利用共同分享利潤提高員工收入、並運用員工入股留才，培育出更多優秀餐飲人才。