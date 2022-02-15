原相(3227)今日舉辦法人說明會，去年第四季受到長短料、客戶調整庫存等衝擊，單季淨利大減逾6成，累計全年則依舊賺進逾1股本、每股稅後純益11.32元，主要成長動能來自於其他產品線，其中又以OTS(光學追蹤感測)最為強勁。

原相去年第四季受到長短料、部分產品逢淡季，以及產品組合變動，單季營收16.43億元，季減少30.4%、年減少33.4%；單季淨利為1.63億元，季減少66.1%、年減少65%；每股單季純益為1.12元。單季毛利率為53.7%，季減少4.5個百分點、年減少同樣也為4.5個百分點；營業利益率為10.6%，季減少12個百分點、年減少15.7百分點。

原相2021年全年營收為88億元、年增加8%；全年淨利為15.76億元、年增加9.6%，累計每股純益11.32元，全年毛利率為57.1%，相較2020年衰退0.8個百分點，毛利率下滑主要是匯率和生產成本上漲所致；營業利益率為20.8%，年減少1.8個百分點。全年業外獲利貢獻9300萬元，主要來自匯兌。

發言人羅美煒表示，2021年原相滑鼠營收小幅成長，營收比重減少到52%；遊戲產品減少10%、營收佔比降到13%，去年營收成長主要來自其他產品線，營收比重成長到35%，尤其是OTS在穿戴、掃地機器人產品帶動下，過去兩年都有1倍以上的成長，今年整體其他產品營收比重預估落在5~10%。