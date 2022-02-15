亞光(3019)公布2021年第4季及2021年財報，單季稅後盈餘為4.45億元，年增184%，單季每股盈餘為1.59元；累計2021年稅後盈餘為15億元，年成長278%，每股盈餘為5.34元，亞光董事長賴以仁表示，第1季看起來還不錯，有機會與去年同期持平或稍微成長。

亞光今天舉行線上法說會，由於各產品市場需求強勁，2021年第4季合併營收為56.47億元，年成長29%，營業毛利為12.02億元，年成長51%，單季合併毛利率為21.3%，年增3.2個百分點，營業淨利為5.53億元，年增97%，營業淨利率為9.8%，年增3.4個百分點，單季稅後盈餘為4.45億元，年增184%，單季每股盈餘為1.59元。

亞光2021年合併營收為209.76億元，年成長33%，營業毛利為43.36億元，年成長48%，合併毛利率為20.7%，年增2.1個百分點，營業淨利為20.45億元，年增129%，營業淨利率為9.7%，年增4個百分點，稅後盈餘為15億元，年成長278%，為2007年以來新高，每股盈餘為5.34元。

亞光1月合併營收為16.12億元，年增3.27%。

賴以仁表示，2021年整體業績熱絡，市場需求強勁，帶動獲利創下2007年以來新高，目前第1季看起來還不錯，雖然有缺料問題，但我們用替代料因應，預期第1季將與去年同期持平或略優。