台中市府移師東勢召開行動市政會議。（王文吉攝）

客委會主委江俊龍今日以「台中市客家文化發揚成果暨東勢客庄活化推動情形」進行專案報告。（王文吉攝）

台中市府15日移師東勢舉行行動市政會議，盧秀燕在會中提到，市府這3年在東勢投入約25億元，進行學校、橋梁、道路、公園等261案大小建設；而「東勢-豐原生活圈快速道路」她上任後即重啟計畫，預計今年上半年開工，「市府非興建不可，一定要把這條路完成！」

「交通便捷是東勢發展首要之務！」盧秀燕表示，市府推出雙十公車優惠，東勢民眾搭公車到台中各地最多只要10元，也推出小黃公車開到山城；而停擺快4年的東豐快快速道路，她上任後即重新視察並重啟環評，這條快速道路不只是東勢的生活線、經濟線，更是生命線。

客委會主委江俊龍專案報告指出，中央與地方協力投入3864萬元執行「東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫」，並積極爭取中央補助建造台中首座客家文化中心，攜手中央投入6053萬元再造台中客家故事館，更投入6654萬元將東勢高工舊址打造為台中客家樂活園區。

東勢區長翁培真則以「富市台中 樂活東勢」為題，細數東勢的各項建設，包含水土保持復建工程投入1.2億元、道路開闢5520萬元、道路燙平專案7406萬元、水溝排水改善及清淤工程投入2500萬元、慶福里軟及埤坑天梯步道整建及停車空間改善工程1900萬元等。

研考會主委吳皇昇表示，地方關心的籌建東勢第二座納骨塔已編列2.4億元，預計今年底動工，預計提供約3萬個櫃位；明正國小設置公幼規劃開辦2班，招收46名幼生；此外，東豐快速道路1-3標完成環評程序，預計今年恢復施工。