朋友之間有著許多不用說出口的默契，例如有難一定會盡力協助、朋友妻不可戲，諸如此類的共識，不過近期卻有一個令人不知道該如何面對的情境發生，一名網友在網路上爆料，某日與友人相約出遊，友人卻在沒有告知的前提之下「提前一個半小時到」，讓原PO與另一半匆忙的梳洗，而原PO擔心友人在外等候會著涼，於是邀請友人到屋內等待，沒想到一個瞬間友人就消失了，而當原PO找到友人時是在「自己的房間」並「手拿女友的內衣」，荒謬的場景讓原PO氣的不知道該說什麼，並到網路上爆料。

25歲男衝進友人房間。（示意圖／Shutterstock）

一名男網友在Dcard感情版上以「朋友衝進我房間??」為題爆料，自己與女友偶爾同居，若有出遊的規劃或休假時就會住在一起，而某次與一群友人相約出遊，其中一名男性友人因要搭便車，所以約10:30在原PO家集合，沒想到該名友人「超級準時」8:30就到了，而當時情侶倆還在睡覺，但也不好意思讓友人在外面等太久，於是就起床梳洗，而原PO下樓接友人進屋避免著涼，殊不知一個轉身友人就「消失了」原PO下意識衝到我房間，竟看見友人正拿著自己「女友的內衣」，當下氣傻了上前出手巴了對方的頭。

原文。(圖/翻攝自Dcard)

以為能得到合理的解釋，結果該名友人竟回「想說這是什麼東西才拿起來看的 」，原PO爆怒吼「你活到25歲你不知道內衣長什麼樣還拿起來看你%[email protected]*#…」，女友聽見一陣爭吵後趕緊出來關心，友人急忙道歉表示自己真的不是故意的，為了不讓場面太難堪，女友也表示自己不是很介意不用太放在心上，不過原PO還是氣不過，無法將此事件合理化。

網友留言。(圖/翻攝自Dcard)

網友們看到後紛紛抱不平，更表示友人肯定心懷不軌，否則怎麼會有如此誇張的行徑，「根本就是意圖不軌死變態」、「門鎖好 下次女友內褲不見就完蛋了」、「光是跟我約好還提早到叫我早點起床就值得我扁他了」、「應該是對女友有想法吧？ 不管怎麼說沒經過同意就進別人房間拿東西都不對吧」、「誰會不知道內衣長怎樣，故意拿起來看罩杯的吧」、「好噁真心建議絕交🤮🤮」。

網友們也建議原PO這種朋友不要深交，更要小心保護好自己與女友的隱私。無論是再好的朋友都應該給予彼此適當的空間，在進入任何私人空間或好奇任何事物都應該先詢問當事人，以免留下不好的紀錄，更有可能會觸法，同時也要提醒大眾，自己的隱私要好好維護，尤其私人空間更應該要上鎖或將門關上，保護自己也保護與自己同居的親友。