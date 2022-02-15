政府為解決農地工廠問題，2020年3月20日實施新修訂的《工廠管理輔導法》，開放低汙染未登記工廠2年內申請納管、合法化，眼看最後時限只剩1個多月，台南市列管工廠2286家，還有5成沒申請，市議員楊中成15日為承租農地的工廠業者請命，期望市府協助簡化申請程序，並輔導承租業者加快腳步完成相關作業合法化經營，以落實環境保護及維持產業發展。

楊中成表示，近來陸續接獲業者陳情收到市府經發局發文，指未登記工廠申請納管期限將於今年3月19日到期，要求盡速向該局工商行政科申請，以免遭受處罰。如逾期未申請將陸續派員聯合稽查，並針對環保、消防、建管、土管、農業及相關機關等，依法停工、罰鍰、斷水、斷電及拆除等，引發許多業者恐慌。

楊中成認為，現階段多數未登記工廠業者的用地多數屬農地，且多為承租戶，但根據相關規定，承租業者與出租地主都不能提出申請納管，眼見期限即將到期，讓他們擔心將被市府斷水、斷電，影響工廠正常營運。

楊中成還說，《工廠管理輔導法》還規定取得特定工廠登記者，除非是繼承，否則不得有變更特定工廠隸屬的事業體、變更獨資事業體的負責人等7項限制，如此規定繁瑣且不合時宜，將嚴重影響業者的生計。

經發局主祕王俊博指出，2020年迄今已召開19場說明會，並成立專業輔導團提供專業諮詢，還將在2月底前再召開說明會，邀請尚未申請納管的業主及地主出席，同時也會請輔導團主動提供協助。

經發局也表示，台南市列管工廠2286家，已申請納管1136家，另1150家未納管工廠已請各地公所再度調查及協助；其中，有許多都是承租戶，還有規模150平方公尺及機械設備100馬力以下「非屬納管工廠」，不必提出申請，呼籲業者先提出申請納管再慢慢補件，農地工廠待取得一般工廠登記證後，即可自由買賣。