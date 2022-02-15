高雄近來新案房價不斷挑戰區域新高，精華地段甚至已經全面站上3字頭行情。《品觀點》委託信義房屋針對高雄都會區住宅(不含預售)，統計近1年房價發現，高雄都會區房價平均年漲幅約2成，其中漲勢最多的楠梓從單坪15.6萬元飆漲到21.5萬元，漲幅高達37.8%，甚至漲贏左營、鼓山等傳統熱區，一舉衝高蛋白區行情，顯示蛋白區房價已不輸蛋黃區價格。

統計指出，高雄1年來房價漲幅前3名分別為楠梓、左營、鼓山區，均位於北高雄，左營從2021年1月的19.3萬元漲到2022年1月26.1萬元，鼓山區則是從21.9萬元漲至27.6萬元，短短1年也有35.2%、26%的漲幅。

以單月價格來看，截至2022年1月，楠梓的房價單坪來到21.5萬元，換言之，晚一年入手楠梓區30坪的大樓，就多花177萬元。已經與高雄傳統蛋黃區的前鎮均價21.6萬元、苓雅21.7萬元相差不遠，甚至連漲幅也超越三民、鳳山。

圖說： 截至2022年1月，楠梓區的房價單坪來到21.5萬元，換言之，晚一年入手楠梓區30坪的大樓，就多花177萬元。(記者張雅雲攝)

護國神山台積電帶來房市無限想象，加上未來上下游產業鏈引進的就業人口，引發的居住需求，成為楠梓區房市最大賣點，信義房屋楠梓店專案經理黃致勳分析，楠梓區大樓多為10年以內的中古屋，多數單價仍落在20初頭，相較周邊鼓山、左營區大樓，3房含坪車總價約千萬元，「價格相對親民、屋齡相對較新」，也吸引不少自住客來楠梓跨區購屋。

且楠梓房價基期低，漲幅也越高。黃致勳說，去年錯過很多間的自住客，在楠梓起漲後，開始縮短考慮時間積極出價，有不少組客戶都是2周內決定購屋，大幅拉低猶豫期。未來楠梓房價像去年第4季短期暴衝，房價直接跳漲的可能性極低，但中古市場長線，受周邊預售案拉高價格影響，仍是呈緩漲趨勢。

資料來源：信義房屋提供

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