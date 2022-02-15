為維護競賽場地安全及周邊道路交通秩序，當天凌晨五點起至下午兩點止，花蓮市與吉安鄉部分路段將實施交通管制，請用路人配合繞道，以免危及自身及選手的安全。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

吸引7千多人報名的花蓮路跑界年度盛事「花蓮太平洋縱谷馬拉松」，2月19日將在美崙田徑場熱情登場，主辦單位今天提醒，活動當天凌晨五點起至下午兩點止，花蓮市與吉安鄉部分路段將實施交通管制，請民眾繞道，因應疫情，採高規格防疫措施，全程配戴口罩，除喝水外，現場禁止用餐。

2013年第一屆太平洋縱谷馬拉松首度登場，就吸引近6000人參加；市公所在2017年接手主辦，推廣運動風氣，也希望花蓮好山好水、在地商家特色讓更多人看見。

市公所接手後，太平洋縱谷馬拉松賽事更加盛大，每年都有數千人報名，賽事一度在登上國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，去年5月也被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌擴大報導。

因疫情，去年活動時間延到今年2月19日開跑。當天選手必須憑號碼布進入會場，實聯制、量體溫及酒精消毒，工作人員在號碼布貼紙註記後進入。另外，無論是迷你馬、小馬、半馬及全馬的選手，在會場及比賽期間全程戴口罩。活動會場除了生理需求可以喝水，現場禁止用餐，請選手全力配合，共同遵守防疫規定。

這場賽事吸引7千多名選手參賽，在參賽組別裡以迷你馬3065名選手多數，各組選手的年齡層從2歲到89歲之間，又以41歲至45歲選手名額居多。

賽事起跑地點由美崙田徑場旁的海岸路出發，為維護活動期間競賽場地安全及周邊道路交通秩序，比賽區域的路段將採交通管制並視現場交通狀況彈性調整，交管時間訂於2月19日凌晨5點起至下午2點止辦理。

花蓮市公所表示，管制路段包括193線海岸路北上自民權路口行經中興路口全線交通管制、民權路行經民權五街口至民權六街口北上交通管制、民權五街（東旭觀海酒店前）路段交通管制、港口路南下自中美路口行經中興路口全線交通管制、兩潭自行車道自景觀橋85度C南下行經花蓮大橋自行車道全線交通管制、台11丙線行經花蓮大橋往東路段至15.3公里交通管制、華中路部分路段交通管制。管制期間請用路人繞道，以免造成選手的安危及交通的衝擊。