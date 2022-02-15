為評估每日咖啡攝取量對總死亡率、心血管疾病死亡率，以及主要心血管健康的影響；匈牙利森梅威思大學（Semmelweis University）組成的研究團隊，針對近50萬人進行逾10年的追蹤研究。結果發現，相較於不喝咖啡的人，每天飲用0.5到3杯咖啡的患者，總死亡率、因心血管疾病而致死機率，以及中風的風險都有所下降。不過，若喝的是即溶咖啡，則沒有好處。

這份研究已發表於2022年1月份的《歐洲預防心臟病學》。咖啡是全球消費量最高的一種飲料。咖啡由於含有礦物質與抗氧化劑，部分研究認為其有助於降低癌症、第2型糖尿病與失智症等疾病的風險。不過，也有研究認為咖啡容易增加心血管疾病的死亡率。

現有咖啡主要有研磨與即溶咖啡兩種樣式，其各自含有不同的化學物質與化合物。研究指出，即溶咖啡的咖啡因與抗氧化劑雖然也更多，但其丙烯酸胺的含量也是2倍，容易導致癌症與神經傷害。至於咖啡是否會導致心臟病，學界說法仍莫衷一是。

因此，為了評估經常喝咖啡對總死亡率、心血管疾病死亡率，以及常飲用咖啡者的心血管磁共振成像（CMR）是否會受到影響，研究團隊透過「英國人體生物資料庫」遴選468,629名參與者，並展開平均11年的追蹤研究。

所有的參與者平均56.2歲，其中44.2%為男性。在參與者中，22.1%的人沒有定期喝咖啡的習慣，58.4%的人每天喝0.5至3杯咖啡，19.5%的人每天喝超過3杯咖啡。

結果發現，相較於不喝咖啡的人，每天0.5到3杯咖啡的人，總死亡率下降12%；因心血管疾病而死的風險下降17%，中風風險下降21%。

研究還發現，與不喝咖啡的人相比，飲用咖啡者罹患糖尿病的可能性更低。儘管研究人員沒有解析其原因，但咖啡因會抑制食慾，從而降低肥胖與各種因肥胖而衍生的疾病。

研究團隊還發現，先前研究認為咖啡會增加罹患高血壓的風險；但在這個實驗中，沒有足夠證據可證實喝咖啡會增加高血壓風險。

此外，咖啡雖然有諸多好處，但每天超過3杯的人，得到的好處並不會比0.5到3杯的人還多；換言之，每天3杯就是人們喝咖啡獲得好處的最大量。

不過，研究團隊也發現喝即溶咖啡(占團隊的4分之1)，並沒有享受到任何健康益處。這可能跟先前研究所說的，即溶咖啡丙烯酰胺的含量為其他咖啡的2倍，恐增加癌症與神經系統損傷的風險。

另外，從3萬名接受CMR的參與者來看，飲用咖啡的人心室變得更大，意味著可以輸出的血液更多，這證實喝咖啡的人心臟會更健康，與先前主張對心臟健康帶來負面風險的結果不同。