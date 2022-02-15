新北市長侯友宜坐在瑞芳高工同學開發製作的「扶搖直上椅」，了解學生創作理念。（陳慰慈攝）

三重商工同學以程式設計和電路量測波膚電導率完成「簡易測謊機」，新北市長侯友宜體驗並進行測謊。（陳慰慈攝）

新北市教育局今宣布與台灣科大等12所國立科大及新北市26所技術型高中攜手啟動國立科大人才培育合作機制，提升學生技術學習層面完整度，合作項目包含今年技職學生首次使用學習歷程檔案作為升學資料的全面健檢及模擬面試、大學課程預修、專屬技職營隊、產業資源共享及人才一貫化培育等，助學生進入理想科大。

新北市長侯友宜表示，技職教育是國家在各行各業培育人才的重要基石，新北市首創整合全市26所技術型高中與12所國立科大，齊心共同培育7年一貫頂尖技職人才，讓同學們提早找到人生方向，也能讓自己技術成長更具專業，在未來就業及產業發展上創造人生夢想。

因應新課綱，高中職學生在彈性學習時間自主規劃學習主題，新北市今年度首創辦理技職自主學習成果競賽，讓不同能力表現學生找到自我優勢並提高自信心，豐富學習歷程檔案共有百餘件作品參賽，經過第一階段報告書內容擇優選出30件進入第二階段口頭報告進行決賽，選出特優、優等、甲等與入選等10餘件獎項。今活動頒獎給本項比賽及領域素養競賽共30餘名學生，稱許孩子展現思考、創發及表達的核心素養能力。

其中三重商工製圖科王嬿婷同學利用自主學習時間進行跨域學習，以程式設計和電路量測波膚電導率完成「簡易測謊機」；瑞芳高工建築科黃謙、高欣羽、李言晨、郭宇恆、劉崇永等5位同學因好奇立體懸浮裝置原理，進而依學校課桌椅尺寸製作，共同開發製作讀書椅，發想「扶搖直上椅」。同學們表示希望透過更多自主學習機會，提升自己創意發想與實作，培養團隊合作素養能力。

侯友宜也親自體驗學生的作品，他說，「扶搖直上椅」可以讓過動的同學坐在椅子上能更專注學習，也能讓體適能更好，因背須打直；「簡易測謊機」則用最基本的皮膚電阻測謊，從波段研究判斷每人有無說謊或欺騙行為，他在警大4年級也學到測謊跟科技發展，覺得同學們在高中就能找到自己的人生方向非常了不起。

教育局長張明文說，新北北市結合全國國立科大及產學資源，除辦理技職自主學習成果競賽外，更辦理領域素養、學習歷程檔案製作及專題實作等競賽，助學生進入理想科大。