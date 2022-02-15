果然是股神！巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在去（2021）年第4季增持動視暴雪（Activision Blizzard）股票，規模約10億美元，這個神操作竟然就在今年1月中旬微軟宣布重金收購動視暴雪之前，有網友覺得奇怪「老巴愛可口可樂去買，也許可以信。他愛暴雪？」，質疑「暴雪根本不在他選股邏輯裡面」，也有網友留言「就算少賺這筆績效還是無人能及啊」。

綜合外媒報導，根據美國證券交易委員會（SEC）周一公布的資料顯示，波克夏在去年第4季末持股動視暴雪1466萬股，價值9.75億美元；而微軟則是今年在1月18日宣布以750億美元收購動視暴雪，動視暴雪當天股價迅即暴漲25%，每股突破82美元，雖股價後來有回跌，但累計仍上漲逾20%。

動視暴雪2月14日收在81.5美元，以此價格計算，波克夏持有的動視暴雪價值已超過11.9億美元。

對於波克夏的神操作，PTT股板有不少網友質疑「美國也玩有人先知道」、「最好巴會想碰暴雪」、「不懂得不會買，突然懂了是吧」、「蓋茲是老巴的好捧友」、「演都不演 要不要查一下」、「老巴根本不會買這種股票，除非……嘿嘿」、「不是內線啦 只是剛好和蓋茲打線上遊戲遇到」。

也有不少網友支持股神，留言表示「就算少賺這筆績效還是無人能及啊」、「他要是內線早就買爆微軟賺翻了 就是因為跟比爾蓋茲好朋友導致他為了避嫌錯失投資微軟的大好機會」。