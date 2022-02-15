寶緯(4558)即將在3月中旬上櫃，目前接單穩定，隨著產品附加價值的提升，及產品組合持續優化，營運可望持續成長。寶緯目前訂單能見度已達半年，看好半導體業設備運用、太陽能模組支架及電動自行車零組件市場需求都很大，都將成為今年的營運成長動能，法人推估，2022年營收至少有雙位數的成長，預期將達15%左右。

寶緯2022年度半導體設備運用營收占比可望拉升至40%左右，預期這部分的全年度營收可望倍增，由於此一毛利比較高，對獲利表現有正面的助益，而健身器材營收占比將會降到10%，法人預期，今年獲利表現將優於去年，但因上櫃後股本擴增，因此，EPS表現將和去年全年度差不多。

寶緯成立於民國78年，主要營運地位於彰化縣，從家用鋁擠型產品逐步進入工業鋁擠型產業，產品應用的領域涵蓋了半導體、運動休閒器材及自行車等等，目前該公司資本額為4.41億。公司主要產品包括鋁擠型、鋁鍛造、鋁門窗及建材等，應用面很廣泛，包含半導體設備滑軌支架，台股半導體業蓬勃發展，近幾年會把焦點放在半導體產業。

寶緯總經理指出，台灣鋁礦原料大部分仰賴進口，而鋁製造業成本中原物料占比最高，以公司來說，料、工、費占比約50%、7%、43%，雖然公司內銷比接近100%，營運上仍容易國際鋁價的影響，鋁價起伏對成本影響很大，不過，受惠產品需求相對強勁、原料成本也比較容易轉嫁給客戶。

寶緯公司108、109年度及110年前三季營業收入分別為12.50億元、13.96億元及15.54億元；毛利率分別為6.94%、12.84%、15.75%；EPS分別為0.44元、2.02元及3.26元，營業規模持續擴大，除與現有已開拓半導體、健身器材、自行車產業客戶保持良好互動關係，並積極投入研發量能，持續深耕利基型工業料鋁擠型應用領域，110年自結營業收入較去年同期成長52.21%，營收呈現逐年成長趨勢。