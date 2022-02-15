寶緯工業股份有限公司（4558），將於2月16日下午二時三十分，假台北君悅酒店3樓凱悅廳二區，舉辦上櫃前業績發表會，會中將針對公司營運概況、財務業務狀況及發展策略進行介紹以及說明。寶緯預計3月中旬掛牌上櫃，成為第一家掛牌上櫃的鋁擠型產品製造廠。

寶緯公司成立於民國78年，該公司主要營運地位於彰化縣，從家用鋁擠型產品逐步進入工業鋁擠型產業，產品應用的領域涵蓋了半導體、運動休閒器材及自行車等等，目前該公司資本額為4.41億，董事長為詹勳霖，主辦證券承銷商為日盛證券。

其半導體產業主要終端客戶為全球龍頭晶圓代工大廠；運動休閒產業主要客戶期美公司，是於美國NASDAQ掛牌知名健身器材及互動式健身平台經營商派樂騰（Peloton）在台的子公司，並打入知名高階自行車變速器公司供應鏈，顯示寶緯公司產品品質穩定、交期準確及一貫化的生產服務深受客戶的肯定，並逐漸做出與鋁擠型同業具市場區隔的藍海市場。

寶緯108、109年度及110年前三季營業收入分別為12.50億元、13.96億元及15.54億元；毛利率分別為6.94％、12.84％、15.75％；EPS分別為0.44元、2.02元及3.26元，營業規模持續擴大，除與現有已開拓半導體、健身器材、自行車產業客戶保持良好互動關係，並積極投入研發量能，持續深耕利基型工業料鋁擠型應用領域，110年自結營業收入較去年同期成長52.21％，營收呈現逐年成長的態勢。

109年底隨著疫情的擴散，限制消費者原有購物習慣，居家辦公、健身等新的消費型態開始崛起，除了健身器材產品需求大幅增長外；伴隨著社交距離規範也帶動自行車熱潮；另外寶緯公司產品應用跨足半導體、光電等產業興建無塵室廠房的建置，進而帶動該公司最近幾年整體營業收入持續成長。該公司持續朝向研發產品應用多元化發展，如汽機車零配件產業及綠能產業等，顯示寶緯公司已為未來趨勢，跨入相關產業市場做足準備，未來應屬可期。