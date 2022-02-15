中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增45例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及40例境外移入，13例為航班落地採檢陽性；確診個案中新增1例死亡。

新增1例死亡個案，案18138為80多歲本國籍女性，具慢性病史，為案17368金嗓歌友會確診司機相關接觸者，因有就醫需求，於今年1月10日由衛生單位安排住院隔離，1月19日隔離期滿前採檢確診，繼續隔離治療，於2月4日死亡，是國內首例確診Omicron死亡個案。

另今年2月12日公布案19592境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。

近日連續有多起本土個案感染源不明，今日5例本土病例中，有2例在新北是一對夫妻，與嘉聯益電子廠群聚相關，該傳播鏈目前已累積20人染疫。

今日新增40例境外移入，分別為美國8例，印度及新加坡各3例，澳大利亞、菲律賓、越南及日本各2例，英國、西班牙、阿爾及利亞、加拿大、法國、香港、義大利、瑞典、德國、荷蘭、印尼、巴西及阿根廷各1例；另5例調查中，入境日介於今年1月5日至2月14日。

今年第二批採購Moderna疫苗140.48萬劑，於今日下午抵達桃園國際機場，本批效期至2022年4月25日。指揮中心已於去年7月22日與美國Moderna公司簽署2年3500萬劑疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑，目前累計到貨291.69萬劑。

另外，第23期公費疫苗預約平台將持續提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。符合資格對象為去年12月5日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上者。

施打時程自2月21日至27日止，採分流預約，55歲以上16日上午10時起，38歲至54歲16日中午12時起，37歲以下自16日下午2時起，於18日中午12時截止預約。

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