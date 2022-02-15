區間測速設備在2021年間因屢傳資訊安全疑慮全面停用，繼新北市警察局開第一槍後，台北市警局稍早宣布，自強、辛亥隧道，目前已通過法定度量衡檢定及資安檢測，將於2月21日恢復執法，提醒用路人行經區間測速路段應遵守速限行駛，減少事故傷亡風險，維護交通安全。

台北市自2019年起陸續於自強隧道、辛亥隧道設置區間測速設備，但因台61線彰化段的區間測速出包後，從去年4月起正式停用科技執法設備，過去只要時速超過61公里，就會遭罰1200元至2400元罰單，也成為相當吸金的執法設備。

繼新北市於1月底重啟3路段的區間測速後，北市交大執法組長黃孝勳表示，自強及辛亥隧道區間測速設備於去年4月因標準檢定全面暫停使用，交通部去年年底公布區間設備資安檢測要求，只要確認通過法定度量衡檢定及資安檢測後即可自行公告恢復執法。

黃孝勳指出，經全面檢視自強及辛亥隧道區間測速設備雙向路段，均已通過經濟部標準檢驗局法定度量衡檢定，且委由交通部指定第三方實驗室檢測資訊安全合格，符合交通部資安規範，將從2月21日恢復執法。

黃孝勳指出，自強隧道過往曾發生超速致人死傷的重大交通事故，且考量自強及辛亥隧道離峰或深夜時段常見超速案件，因此運用速度管理防制交通事故發生，未來將持續進行。

依北市交通管制工程處目前公告，自強及辛亥隧道速限規定均為50公里，超速達10公里以上、即行車速度超過61公里以上者，依據道路交通管理處罰條例第40條規定，將處1200元以上2400元以下罰鍰，而超速60公里以上者屬嚴重超速，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

台北市警局呼籲，區間測速執法係為降低交通事故發生及嚴重性，駕駛人行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，確實遵循速限行駛，切勿違規超速，以維護交通順暢及安全。