一名30多歲男子（案19788）返回越南工作地前進行篩檢復陽，中市衛生局通知環保局就其足跡進行清消。（中央流行疫情指揮中心提供／馮惠宜台中傳真）

中部某縣市一名30歲的男子，1月5日從越南入境，2月14日因要返回越南工作，依規定進行PCR採檢呈陽性、Ct值32.4，經中央疫情指揮中心判定為復陽的境外移入個案，唯因其日前曾到台中市旅遊，台中市衛生局再接獲其疫調通知後也通知環保局進行環境清消，由於其Ct值相當高沒有傳染之虞，也決定不公告足跡。

台中市15日上午接獲中央流行疫情指揮中心通知一設籍中部縣市境外移入個案（案19788）在篩檢呈陽性前4日曾到台中市旅遊，據悉該個案為在越南工作一名30多歲男子，1月5日持PCR採檢陰性證明入境，落地採檢也呈陰性，居檢期間多次篩查也呈陰性，但1月14日為返回越南職場依規定需到院進行PCR，未料竟呈陽性，Ct值32.4。

該名男子不設籍台中市，但因被檢出陽性前四日曾到台中市旅遊，經其設籍所在地衛生局疫調通知台中市，台中市衛生局就其足跡採不公告，但通知環保局清消方式處理，台中市衛生局強調，該個案因為復陽個案，由於其Ct值高、不具傳染力，民眾不要過度警張。