尹彥凱進軍單曲推出首支單曲〈謝謝我 謝謝你〉。（羅永銘攝）

尹彥凱進軍單曲推出首支單曲〈謝謝我 謝謝你〉。（羅永銘攝）

尹彥凱自TVBS《女兵日記》出道，暖男形象深植人心，並成為《女力報到》要角。他在西洋情人節進軍歌壇推出單曲〈謝謝我 謝謝你〉，15日在記者會上被問到情人節怎麼過，他坦言有欣賞的對象，是「可甜可鹹的一個女神」，像是「肉桂捲」，兩人認識半年多，為了跟她討論動漫，他情人節在家追劇《鬼滅之刃》，未來「有機會還是會想要告白，至少我有表達我的心意。」

尹彥凱喜歡大眼睛、有神秘感的女生，「打扮漂亮、個性可愛，正式場合穿正式、辣一點，有反差的女生比較會吸引到我」。對她有好感對方知道嗎？「多多少少知道，但也不要給人家壓力」，被問到對方對他反應如何？他則直言「我覺得她好像只是在應付」。

他單身快一年，在拍《女力報到》時曾有一位圈外女友，還為了對方寫歌，後來因為遠距離而分手，「對方希望我陪她多一點，我有時會硬ㄍㄧㄥ去找她，我覺得累，但不太敢講」。他自認跟劇中角色何寬亮一樣是滿專情、滿暖的暖男，不過談過5、6段戀愛，都是被提分手收場，所以現在才會覺得認識一個人很累，緣分到了就來，沒有就算了。

歌喉不錯的尹彥凱，受伯樂「星光娛樂」牟鐘恩賞識，自戲劇斜槓到唱歌，他說「其實沒有想過會發片，現在有歌手身分多了期待，想要也盡力做好歌手！」他以新歌〈謝謝我 謝謝你〉表達對粉絲的感謝，他說，剛開始拍《女兵》時還沒有知名度，謝謝粉絲很挺我。

好友潘嘉麗今到記者會站台，送上護嗓妙方-烏梅鹹檸檬彭大海為他加油，潘嘉麗前年嫁來台灣，做人進度是現在進行式，她說「我今年要非常努力，希望有一個兔寶寶。」